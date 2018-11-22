Matteini: "Simeone giocatore scarso. Se si fosse chiamato Cacia saremmo stati più cattivi con lui"

Il noto giornalista Francesco Matteini a Radio Blu ha parlato del periodo di crisi che sta attraversando Giovanni Simeone: “Spero di essere smentito clamorosamente ma lo considero un giocatore scarso,...

Il noto giornalista Francesco Matteini a Radio Blu ha parlato del periodo di crisi che sta attraversando Giovanni Simeone: “Spero di essere smentito clamorosamente ma lo considero un giocatore scarso, in questo momento addirittura scarsissimo, e anche con poche prospettive in futuro. Si fosse chiamato Cacia o Falcinelli, invece che con questo cognome saremmo stati meno indulgenti con lui”