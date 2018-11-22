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Matteini: "Simeone giocatore scarso. Se si fosse chiamato Cacia saremmo stati più cattivi con lui"

Il noto giornalista Francesco Matteini a Radio Blu ha parlato del periodo di crisi che sta attraversando Giovanni Simeone: “Spero di essere smentito clamorosamente ma lo considero un giocatore scarso,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 novembre 2018 12:21
Matteini: "Simeone giocatore scarso. Se si fosse chiamato Cacia saremmo stati più cattivi con lui" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
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Il noto giornalista Francesco Matteini a Radio Blu ha parlato del periodo di crisi che sta attraversando Giovanni Simeone: “Spero di essere smentito clamorosamente ma lo considero un giocatore scarso, in questo momento addirittura scarsissimo, e anche con poche prospettive in futuro. Si fosse chiamato Cacia o Falcinelli, invece che con questo cognome saremmo stati meno indulgenti con lui”

 

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