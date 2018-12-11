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Matteini:"La scommessa su Pjaca è persa. Pioli si decida a puntare su Sottil, la gente.."

Il giornalista ed editorialista  Francesco Matteini, ha analizzato le prestazioni dei singoli attaccanti viola a Radio Bruno Toscana: “Rimanderei indietro subito Pjaca, ormai abbiamo capito che è una...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 dicembre 2018 22:09
Matteini:"La scommessa su Pjaca è persa. Pioli si decida a puntare su Sottil, la gente.." -
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Il giornalista ed editorialista  Francesco Matteini, ha analizzato le prestazioni dei singoli attaccanti viola a Radio Bruno Toscana: “Rimanderei indietro subito Pjaca, ormai abbiamo capito che è una scommessa persa. Sento parlare di Sottil che andrà in prestito, io lo schiererei in campo con la maglia viola, e non credo che lo fischierebbe nessuno. Abbiamo dato 15 partite di ‘fiducia’ a Simeone. Vlahovic ha diritto a 3-4 partite per essere valutato e Pioli secondo me lo ha bocciato domenica. Inoltre l’attaccante serbo ha giocato con due compagni di attacco che non hanno certo reso al massimo. Pioli si deve prendere le sue responsabilità sul vice-Simeone”.

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