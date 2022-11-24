Matteini critico: "Privacy su infortuni calciatori assurda. Con Sottil rischiato un nuovo caso Gonzalez"

Il giornalista Francesco Matteini ha parlato dei casi mediatici scoppiati alla Fiorentina per la poca chiarezza sugli infortuni

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno ha parlato il giornalista Francesco Matteini. Queste le sue parole sugli infortuni e la loro gestione: "Sono molto critico sulla privacy dei calciatori. Loro sono dei personaggi pubblici e sarebbe giusto avere più chiarezza. Comunicando poco i tifosi non capiscono e si arrabbiano È successo per Sottil così come per Gonzalez. Con il 33 si è rischiato un caso mediatico simile a quello di Nico. L'argentino adesso va coccolato, sperando che recuperi il prima possibile per dare una mano alla squadra"

BARONE ANNUNCIA

https://www.labaroviola.com/barone-annuncia-il-viola-park-sara-pronto-verso-la-fine-di-marzo-progetto-veramente-innovativo/193730/