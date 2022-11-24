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Matteini critico: "Privacy su infortuni calciatori assurda. Con Sottil rischiato un nuovo caso Gonzalez"

Il giornalista Francesco Matteini ha parlato dei casi mediatici scoppiati alla Fiorentina per la poca chiarezza sugli infortuni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 novembre 2022 20:56
Matteini critico: "Privacy su infortuni calciatori assurda. Con Sottil rischiato un nuovo caso Gonzalez" -
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Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno ha parlato il giornalista Francesco Matteini. Queste le sue parole sugli infortuni e la loro gestione: "Sono molto critico sulla privacy dei calciatori. Loro sono dei personaggi pubblici e sarebbe giusto avere più chiarezza. Comunicando poco i tifosi non capiscono e si arrabbiano È successo per Sottil così come per Gonzalez. Con il 33 si è rischiato un caso mediatico simile a quello di Nico. L'argentino adesso va coccolato, sperando che recuperi il prima possibile per dare una mano alla squadra"

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