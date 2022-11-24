Barone annuncia: "Il Viola Park sarà pronto verso la fine di marzo, progetto veramente innovativo"

Il direttore generale della Fiorentina ha parlato di come procedono i lavori per la realizzazione del nuovo Viola Park

Joe Barone ha parlato nella giornata di oggi anche ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "Voglio ringraziare Rocco Commisso per la grande visione avuta con il Viola Park e per l'investimento fatto nonostante un periodo globalmente molto difficile. Siamo molto contenti di completare questo grande progetto, che sarà terminato verso la fine di marzo. Sarà un centro sportivo veramente innovativo".

HAZARD SFOTTE LA GERMANIA

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