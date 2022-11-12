Matteini duro: "Mandragora non è all'altezza di giocare nella Fiorentina, meglio Bianco al suo posto"

Mandragora è stato uno dei colpi della Fiorentina dell'ultimo mercato estivo, arrivato a Firenze a titolo definitivo per 9 milioni di euro

Il giornalista Francesco Matteini ha parlato di Mandragora e commentato la possibilità di vederlo ancora titolare nella Fiorentina contro il Milan, queste le sue parole a Radio Bruno:

"La scelta che non mi convince non è quella di vedere in campo Mandragora, ma propria la scelta di averlo acquistato. Non è un giocatore all'altezza di giocare nella Fiorentina, quando gioca mi chiedo se c'è in campo, e poi come mai fosse rimasto cosi tanto in campo, preferirei vedere al suo posto Bianco piuttosto che Duncan"

IL PARERE DI ENZO BUCCHIONI

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