"Cabral è il futuro. Castrovilli è un giocatore fatto, se non trova continuità non è da Fiorentina"
Le parole di Francesco Matteini ai microfoni de Il Pentasport sui temi caldi in casa Fiorentina in vista della sfida di domani contro l'Empoli
A cura di Redazione Labaroviola
02 aprile 2022 21:15
Il giornalista Francesco Matteini è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: "La Fiorentina è uscita da San Siro con un'autostima aumentata. Poteva perfino finire meglio, se Ikonè non avesse sbagliato quel gol. Ha fatto una prestazione matura, tosta, che ha fatto ben sperare. Cabral? Ci sono tre motivi per la titolarità di Cabral nella sfida di domani. Italiano dà spesso molta fiducia a coloro che rimangono ad allenarsi con lui e Piatek non è nemmeno al 100%, dopo l'infortunio in nazionale. Poi sarà l'attaccante del futuro della Fiorentina, quindi c'è voglia di capire le sue qualità. Castrovilli? Ormai è un giocatore fatto. Quindi deve dare continuità alle sue prestazioni. Se non dovesse riuscirci, vuol dire che non è un giocatore da Fiorentina"
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