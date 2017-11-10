Matteini:" Mai stati così vicini alla realizzazione dello stadio nuovo. Pioli ha delle responsabilità sul momento della squadra"

Francesco Matteini è intervenuto ai microfini di Contro Calcio Radio web trasmissione web condotta da Maurizio Canino ed il nostro Lorenzo Bigiotti, queste le sue parole.Sulla situazione della squadra...

Francesco Matteini è intervenuto ai microfini di Contro Calcio Radio web trasmissione web condotta da Maurizio Canino ed il nostro Lorenzo Bigiotti, queste le sue parole.

Sulla situazione della squadra: "La città è divisa già questo è un cattivo risultato perchè difficilmente la città si divide sulla Fiorentina. C'è chi dice che questo è un anno di transizione il problema è la transizione verso cosa, si vedrà crescere la squadra oppure si andrà verso ulteriori anni di transizione di anno in anno?"

Se lo convince Pioli: " E' ovvio che ha delle responsabilità le ha l'allenatore se la squadra non gira. Ma sicuramente non è tutta colpa sua ma anche di carenze da parte di singoli dato che il materiale calcistico non è eccezionale. Ad esempio sui terzini abbiamo poca qualità ed i terzini di due squadra che sono retrocesse nella passata stagione calcistica. Non è vero che gli errori sono commessi per inesperienza perchè la squadra di giocatori giovani ne ha solo in attacco."

Su Corvino:" Si denota una mancanza di strategia perchè i principali acquisti sono arrivati all'ultimo tuffo dopo l'avvio di campionato e gli acquisti iniziali sono stati sconfessati subito. Il DG dovrebbe fare maggiore autocritica anche sulla campagna acquisti della passata stagione dopo le parole dette su Maxi Oliveira ad esempio."

Sulle brutte prestazioni dei senatori: " E' uno dei vari problemi della squadra. Il punto di riferimento della difesa Astori sta deludendo ed è un grosso problema. Starà forse patendo la partenza del leader Gonzalo? Badelj invece se continua così a fine campionato troverà poche squadre che possono essere interessate a lui."

Sullo stadio:" Il terreno sarebbe disponibile per fare solo lo stadio. Bisogna aspettare che si liberi lo spazio per costruire gli annessi. Una volta che potrà partire il progetto stadio sarebbe più possibile la cessione della società che senza la realizzazione di questo progetto sarebbe quasi impossibile. Credo che non siamo mai stati così vicini ad avere lo stadio ma ciò non significa che lo stadio verrà effettivamente fatto. Credo che Nardella abbia intenzione di riuscire a realizzarlo in vista delle elezioni amministrative."