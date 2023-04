Matteini: “Conference coppa di serie C. Se la Fiorentina avesse azzeccato il mercato sarebbe lotta Champions”

Il giornalista Francesco Matteini ha parlato del percorso della Fiorentina tra coppa e campionato, queste le sue parole a Radio Bruno:

“Se la Fiorentina avesse azzeccato il mercato adesso poteva anche ambire ad un posto Champions perchè per il quarto posto c’è una lotta alla meno. Se Ikonè fosse stato un giocatore di livello, perchè non è un gol che lo fa diventare Garrincha, lo dimostra uno stop fatto contro il Lech Poznan che fa capire il giocatore che è. Stesso discorso per Jovic, se Jovic non fosse stato quello che si è rivelato la Fiorentina sarebbe stata più performante e sarebbe andata meglio.

In Conference League ci vanno le terze scelte, le settime squadre dei migliori campionati, è la coppa di serie C, non è la stessa cosa giocare in Europa League e in Conference. Si tratta di una coppa che c’è da due anni, prima non c’era, altrimenti la Fiorentina probabilmente l’avrebbe vinta altre volte. Spero di più nella vittoria della Coppa Italia, vale di più, anche se siamo in finale quasi per merito di un percorso molto agevole. Sono realista, ritengo che vincere la Coppa Italia sia molto più difficile che vincere la Conference

La Conference non è la Champions, io penso che la Fiorentina debba stare con Manchester city e Bayern Monaco, io non mi accontento della Conference League. Saremmo stati in Champions con Montella per 3 anni di seguito con Montella se ci fossero state le prime quattro in Champions. Spero che questo sia solo il primo passo, magari vincere entrambe le due coppe e il prossimo anno giocare l’Europa League e la Fiorentina deve puntare a vincerla e dopo deve puntare a stare in Champions. Io non mi accontento. Ad inizio campionato i tifosi non erano contenti del mercato, questa squadra non è stata rinforzata, io non penso che questa squadra sia meglio dello scorso anno

La continuità dà fiducia perchè tutto questo possa continuare perchè anche battere sempre avversari più scarsi non è facile. La Fiorentina ha colpa di non essere arrivata in Champions e in Europa League, quindi è colpa della Fiorentina se affronta squadre di questo calibro. La Conference non è al pari di queste altre coppe

