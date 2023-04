Lucchesi: “Italiano come Sarri e Spalletti. La Fiorentina da 2 mesi è la squadra più in forma d’Italia”

L’ex direttore sportivo della Fiorentina con i Della Valle, Fabrizio Lucchesi ha parlato dell’ottimo periodo della Fiorentina, queste le sue parole a TMW:

Grande finale di stagione per la Fiorentina, con i suoi attaccanti finalmente in grande spolvero…

“La Fiorentina sta facendo veramente bene in questo momento, negli ultimi due o tre mesi è stata la squadra più in forma in Italia. La società e l’allenatore hanno lavorato bene nell’aspettare nonostante le difficoltà”.

Quanto c’è di Italiano nella risalita della Viola?

“Gli allenatori intelligenti fanno giocare la squadra con i moduli che possano esaltare i giocatori. Già quando un giocatore viene acquistato è perché lo si è valutato”.

Si aspettava l’esplosione alla lunga di elementi come Cabral, Dodo e Mandragora?

“Prima di tutto la società è stata brava nell’aspettare che i giocatori si adattassero. Quando un giocatore viene dall’estero e da altre culture sopporti e è normale che ci sia un periodo di adattamento. Il premio per la pazienza sono i risultati attuali”.

Quanto incide un allenatore nel calcio moderno e perché in Italia molti sono toscani?

“È una vita che si parla di incidenza percentuale degli allenatori, anche se alla fine i campionati li decidono i campioni. Ogni tecnico ha il suo metodo, c’è chi è più motivazionale, come Mourinho, e chi è più gestionale come Ancelotti. Italiano, così come Spalletti e Sarri hanno fatto un lavoro di formazione. Sul perché degli allenatori italiani molti siano toscani non so rispondere; magari è anche un aspetto caratteriale”.

Vincere almeno un trofeo quanto potrebbe aprire al futuro?

“Il finale di questa stagione sarà molto importante per consolidare tutto ciò che è stato fatto nelle ultime settimane. Ora sarà molto importante proseguire la programmazione ambientale”.

