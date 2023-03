Matteini: “Gonzalez non dà contributo. Tra Jovic e Cabral farei giocare sempre il brasiliano”

Il commentatore sportivo Francesco Matteini ha parlato ai microfoni di Radio Bruno dell’attuale momento della Fiorentina. Queste le sue parole: “Ultimamente sembra che la Fiorentina abbia inanellato un po’ di continuità che serviva per poter tornare in gioco in campionato. La paura? Sono gli infortuni. La speranza è che alcuni giocatori tornino in palla e mi riferisco a Gonzalez. Nelle ultime partite la Fiorentina non ha avuto da lui un gran contributo. Il giocatore non può essere stanco fisicamente, magari di testa. E poi mi aspetto molto dal rientro di Sottil, è l’unico ad avere la capacità di sprintare. Jovic? L’uso del giocatore deve esser funzionale solo all’aspetto collettivo. Utilizziamolo se Cabral ha il fiatone, altrimenti farei giocare sempre il brasiliano”.

