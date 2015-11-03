Notizie Tim Fiorentina

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Ancora polemiche per DAZN: molti utenti stanno avendo problemi perchè TIM è fuori servizio in Italia

05 febbraio 2023 16:09

Dalla prossima stagione Dazn non dovrebbe più avere esclusiva serie A, se la giocano Sky e Amazon

18 maggio 2022 16:21

Accordo tra Dazn e Tim, sconto di 240 milioni. E adesso Sky potrebbe tornare a far vedere le partite

27 aprile 2022 14:49

DAZN gonfia dati su ascolti del 60%. TIM paga meno e gli sponsor scappano. Campionato torna a Sky?

07 febbraio 2022 14:29

Amazon vuole comprare Dazn, il timore pero è quella sulla stabilità della connessione in Italia

11 dicembre 2021 22:18

Scoppia le lite tra Dazn e Tim, adesso Sky è pronta ad approfittarne. Diritti tv in bilico?

09 dicembre 2021 17:15

Diritti TV Serie A, Sky ricorre all'Antitrust contro l'esclusiva tra DAZN e TIM

22 giugno 2021 17:43

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