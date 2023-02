Ancora polemiche per DAZN: molti utenti stanno avendo problemi perchè TIM è fuori servizio in Italia

Non c’è pace per gli abbonati DAZN: nella giornata di oggi ancora problemi nella visione delle partite. Alle 12.30 al ‘Picco’ di La Spezia è andata in scena la partita tra i padroni di casa ed il Napoli capolista: furiosi soprattutto i tifosi partenopei che non sono riusciti a seguire la partita attraverso il proprio account DAZN. La situazione sta continuando anche in queste ore ma il disservizio non è, in questo caso, riconducibile solo alla piattaforma di streaming: infatti è dalla mattinata che la rete TIM sta riscontrando problematiche nell’interconnessione nazionale senza permettere l’utilizzo delle reti private e domestiche.

