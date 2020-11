Il giornalista Marco Bucciantini ha rilasciato un’intervista su Sky e ha parlato della brutta situazione in classifica della squadra viola. Solo 8 punti in classifica in 9 gare disputate.

“La Fiorentina non sale di tono quando la gara lo richiede. La squadra ha ritmo, però non ha intensità. La priorità è sistemare il discorso salvezza, poi la Fiorentina potrà pensare a far crescere i calciatori. Non sposerò mai un progetto legato a Ribery e a Callejon, ma adesso non si può fare altrimenti”.

