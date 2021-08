L’Atalanta si fa avanti per Sofyan Amrabat. Come riporta Sky, il club di Percassi avrebbe proposto al club Viola un prestito oneroso da 1,5 milioni di euro per il centrocampista marocchino. La Fiorentina, non convinta della proposta bergamasca, ha infatti detto respinto l’offerta presentata per il centrocampista.

