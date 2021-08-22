PAGELLE VIOLA, IGOR E PULGAR UN DISASTRO, GONZALEZ E BONAVENTURA I MIGLIORI
La Fiorentina perde la prima partita contro la Roma, Nico Gonzalez è il migliore il campo tra i viola. Le pagelle
La Fiorentina parte male la sua stagione, la squadra viola perde 3-1 contro la Roma di Josè Mourihno, ecco le pagelle dei giocatori gigliati
DRAGOWSKI 5 – Ingenuo, il suo doppio errore (uscita e scivolata) cambia la partita della Fiorentina
VENUTI 5 Sbaglia tanta, in fase offensiva non incide mai, in quella difensiva si perde Veretout per il terzo gol.
MILENKOVIC 6 Tiene in gioco Mikhytarian per il primo gol della Roma, poi si riscatta segnando il gol del momentaneo pareggio, deve comandare meglio la difesa
IGOR 4,5 Sia nel primo che nel secondo gol della Roma è posizionato male, non riesce a leggere il movimento di Abraham che porta poi il vantaggio della Roma. Penalizzante
BIRAGHI 5,5 Bella una sua azione offensiva dove salta il difensore della Roma, in fase difensiva non è sempre attento e sbaglia qualcosa anche in appoggio. Da migliorare
BONAVENTURA 6,5 Sbaglia un gol ma non sbaglia un passaggio e un movimento, dare la palla a lui vuol dire far nascere un’azione della Fiorentina. Prezioso
PULGAR 5 Da una sua palla persa nasce il gol della Roma del 2-1, dove si fa rubare la palla in maniera ingenua. In fase di impostazione fa il compito senza infamia e senza lode
MALEH 5,5 Prima dell’espulsione era in partita e creava pericoli, dopo il rosso perde diversi palloni poi si fa rivedere nell’azione del gol sprecato da Bonaventura. Poteva andare meglio, poteva andare peggio
CASTROVILLI 5,5 cerca di creare pericoli ma non trova mai la giusta intuizione
CALLEJON S.V esce dopo l’espulsione di Dragowski,
dal 19' TERRACCIANO 6 Si fa trovare pronto, nessuna responsabilità sui due gol subiti
VLAHOVIC 5 Sbaglia un gol e anche diverse giocate, si fa sempre trovare al posto giusto, ma non riesce mai a incidere nonostante mostri tanta voglia
GONZALEZ 6,5 Non sbaglia quasi nulla, lotta, dribla, salta l’uomo sia in velocità, serve un grande assist di testa a Vlahovic. Si fa sempre trovare pronto. Il migliore in campo
BROVARONE: "ZAPPACOSTA VERSO L'ATALANTA? NO, VUOLE LA FIORENTINA"
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