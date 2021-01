Sky, l’Olympique Marsiglia ci prova per Lirola. Proposto un prestito con diritto di riscatto

Secondo quanto raccolto da Sky Sport, l’Olympique Marsiglia si sarebbe fatto avanti per l’esterno spagnolo della Fiorentina Pol Lirola.

I francesi sarebbero hanno presentato al club Viola un’offerta sulla base di un prestito con diritto di riscatto per acquistare le prestazione del laterale classe ’97.

Al momento non sono state rese note le cifre dell’offerta.

