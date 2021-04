Sky si accontenta (al momento) di tutta la serie B fino al 2024. Acquisiti i diritti dei match della serie cadetta

In attesa di risolvere la questione dei diritti della serie A (sono in corso d’opera i ricorsi), Sky si è aggiudicata i diritti di tutti i 380 match di serie B più playoff e playout per le stagioni 2021/2024. Sky offrirà ad i tifosi di serie B la massima visibilità con i consueti approfondimenti degli ultimi anni.

Di seguito il comunicato della lega serie B:

“La lega serie B comunica l’adesione, da parte di Sky, all’offerta al mercato per le trasmissioni non esclusive delle partite di serie BKT per il triennio 2021-2024. L’adesione è arrivata sia per il pacchetto relativo alle piattaforme digitale satellitare e digitale terrestre che per il pacchetto relativo alle piattaforme internet/mobile”

Francesco Pistola

