I tifosi della Fiorentina staccano i seggiolini in Fiesole ma la curva sarà aperta la finale con i maxischermi

Fiorentina-Napoli è stata l’ultima partita casalinga della stagione e come noto anche l’ultima partita in Serie A della curva Fiesole così per come la conosciamo, una serata sicuramente molto malinconica per molti tifosi viola che infatti oltre ad esporre diversi striscioni per rendere omaggio alla propria curva si sono intrattenuti anche ben oltre il fischio finale all’interno di essa. Qualcuno addirittura si è portato a casa un ricordo staccando i seggiolini presenti in Curva dimenticando però che in realtà la curva Fiesole riaprirà anche il 29 Maggio in occasione della Finale di Conference per vedere la partita di Atene attraverso i maxischermi.

