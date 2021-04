Finale Primavera Tim Cup (domani alle 18.00), i ragazzi di Aquilani provano a mettere in bacheca il terzo titolo consecutivo

Va in scena domani alle 18.00 la finale primavera della Tim Cup allo stadio Tardini di Parma. I ragazzi agli ordini di Mr Alberto Aquilani proveranno a mettere a segno la terza coppa consecutiva. Dopo una stagione altalenante in campionato, la Fiorentina proverà a dare un senso all’intera stagione. Di rado infatti negli ultimi anni la Fiorentina primavera si era ritrovata cosi in basso nella classifica (undicesima posizione) ma dopo le due coppe Italia conquistate negli anni precedenti le giovani leve viola, avranno uno stimolo di più a far bene.

Francesco Pistola

