Secondo quanto riportato da Sky sport, il difensore della Fiorentina, Martin Caceres, è tra gli over 30 più usati in questa stagione di Serie A. L’uruguaiano è al pari di Cordaz del Crotone, Handanovic dell’Inter, Sirigu del Torino e Consigli del Sassuolo con 630 minuti giocati, ma è più giovane di tutti i portieri e si classifica al 5° posto. Stesso discorso vale per Glik del Benevento e Acerbi della Lazio, anche loro con 630′, ma dietro a Caceres per la minore età. Infine a completare i primi 10 posti ci sono il centrocampista Kucka del Parma con 621′, Rincon del Torino con 619′ e Kjaer del Milan con 612′.

LEGGI ANCHE IL NAPOLI VUOLE 15 MILIONI PER MILIK