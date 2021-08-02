Di Marzio: "Contatti intensi Fiorentina-Schalke per il ritorno di Nastasic. Club e giocatore in cerca dell'intesa"
Continuano i contatti Fiorentina-Schalke per il ritorno di Matija Nastasic a Firenze
Continua la trattativa per riportare a Firenze Matija Nastasic. Stando a quanto riportato da Gianluca di Marzio, continuano i contatti tra la Fiorentina, Schalke e il difensore per raggiungere l'accordo (non ancora raggiunto).
Sempre secondo l'esperto di mercato Sky, dopo la retrocessione con lo Schalke 04, il centrale classe ’93 può liberarsi a condizioni vantaggiose dalla società tedesca. Nastasic ha infatti un accordo per andarsene a parametro zero o tramite il pagamento in un indennizzo minimo.
La pista dunque non si è raffreddata e, in attesa anche di conoscere il futuro di Nikola Milenkovic, proseguono i dialoghi per arrivare a definire il ritorno di Nastasic in maglia viola.
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