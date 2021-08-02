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Di Marzio: "Contatti intensi Fiorentina-Schalke per il ritorno di Nastasic. Club e giocatore in cerca dell'intesa"

Continuano i contatti Fiorentina-Schalke per il ritorno di Matija Nastasic a Firenze

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 agosto 2021 14:16
Di Marzio: "Contatti intensi Fiorentina-Schalke per il ritorno di Nastasic. Club e giocatore in cerca dell'intesa" -
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Matija Nastasic of Schalke is seen during the international friendly soccer match between FC Schalke 04 and Al Merrikh at Aspire Zone in Doha, Qatar, 15 January 2014. Photo: Sven Hoppe/dpa

Continua la trattativa per riportare a Firenze Matija Nastasic. Stando a quanto riportato da Gianluca di Marzio, continuano i contatti tra la Fiorentina, Schalke e il difensore per raggiungere l'accordo (non ancora raggiunto).

Sempre secondo l'esperto di mercato Sky, dopo la retrocessione con lo Schalke 04, il centrale classe ’93 può liberarsi a condizioni vantaggiose dalla società tedesca. Nastasic ha infatti un accordo per andarsene a parametro zero o tramite il pagamento in un indennizzo minimo.

La pista dunque non si è raffreddata e, in attesa anche di conoscere il futuro di Nikola Milenkovic, proseguono i dialoghi per arrivare a definire il ritorno di Nastasic in maglia viola.

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