Notizie Schalke Fiorentina

Grande scelta dello Schalke, toglie dalla maglia lo sponsor Gazprom perchè russo, perde 10 milioni
25 febbraio 2022 19:14
Ds Schalke: "Futuro di Nastasic? Sappiamo dell'interesse. Parliamo spesso, questo non è un segreto"
05 agosto 2021 23:55
Di Marzio: "Contatti intensi Fiorentina-Schalke per il ritorno di Nastasic. Club e giocatore in cerca dell'intesa"
02 agosto 2021 14:16
La Fiorentina si scioglie nel secondo tempo, sonoro 3-0 per lo Schalke
11 agosto 2018 17:30
Retroscena esterno d'attacco, cercato con forza Choupo-Moting dello Schalke ma ha scelto lo Stoke City
06 settembre 2017 16:19
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