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Notizie Schalke Fiorentina

Grande scelta dello Schalke, toglie dalla maglia lo sponsor Gazprom perchè russo, perde 10 milioni

25 febbraio 2022 19:14

Ds Schalke: "Futuro di Nastasic? Sappiamo dell'interesse. Parliamo spesso, questo non è un segreto"

05 agosto 2021 23:55

Di Marzio: "Contatti intensi Fiorentina-Schalke per il ritorno di Nastasic. Club e giocatore in cerca dell'intesa"

02 agosto 2021 14:16

La Fiorentina si scioglie nel secondo tempo, sonoro 3-0 per lo Schalke

11 agosto 2018 17:30

Retroscena esterno d'attacco, cercato con forza Choupo-Moting dello Schalke ma ha scelto lo Stoke City

06 settembre 2017 16:19

Nastasic parla di Fiorentina: "Potrei tornarci, li è cambiato tutto. Quando ci siamo incontrati..."

26 ottobre 2016 11:32

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