La Fiorentina si scioglie nel secondo tempo, sonoro 3-0 per lo Schalke

Il secondo tempo comincia scoppiettante. La Fiorentina spreca una ghiotta occasione con Chiesa che impegna il portiere ma Simeone sbaglia da pochi passi il tap-in. Al 5’ sugli sviluppi di un corner è...

Il secondo tempo comincia scoppiettante. La Fiorentina spreca una ghiotta occasione con Chiesa che impegna il portiere ma Simeone sbaglia da pochi passi il tap-in. Al 5’ sugli sviluppi di un corner è lo Schalke a fare la voce grossa e colpisce un palo con Nastasic a Lafont battuto. Al 24’ lo Schalke passa in vantaggio: McKennie riceve bene una triangolazione da Caligiuri e trafigge Lafont. Al 30’ il raddoppio locale con Skrzybski scatto sul filo del fuorigioco, difesa letteralmente infilata e 2-0. Al 40’ i tedeschi chiudono definitivamente le sorti del match: Teuchert trafigge ancora Lafont dopo l’assist di Goller. Non ci sono più sostanziali emozioni e la partita si chiude qui.

Gabriele Caldieron