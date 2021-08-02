Nico Gonzalez è arrivato poco fa a Firenze: prima visite mediche poi quarantena
Nico Gonzalez finalmente a Firenze: oggi arrivato a Peretola
A cura di Redazione Labaroviola
02 agosto 2021 12:19
Nico Gonzalez è arrivato a Firenze. Il giocatore argentino oggi è sceso dall'aereo a Peretola. Prima effettuerà le visite mediche di rito poi quarantena, come previsto dai protocolli.
LEGGI ANCHE, TUTTOSPORT, PEZZELLA, IL TORINO PIOMBA SU DI LUI C’È ANCHE IL CAGLIARI. PRIMA CONFRONTO CON ITALIANO
https://www.labaroviola.com/tuttosport-pezzella-il-torino-piomba-su-di-lui-ce-anche-il-cagliari-prima-confronto-con-italiano/147332/