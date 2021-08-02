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Nico Gonzalez è arrivato poco fa a Firenze: prima visite mediche poi quarantena

Nico Gonzalez finalmente a Firenze: oggi arrivato a Peretola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 agosto 2021 12:19
Nico Gonzalez è arrivato poco fa a Firenze: prima visite mediche poi quarantena - Gonzalez
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Nico Gonzalez è arrivato a Firenze. Il giocatore argentino oggi è sceso dall'aereo a Peretola. Prima effettuerà le visite mediche di rito poi quarantena, come previsto dai protocolli.

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