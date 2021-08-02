Tuttosport, Pezzella, il Torino piomba su di lui c'è anche il Cagliari. Prima confronto con Italiano

Torino su Pezzella, prima della cessione però avrà un confronto con Italiano

Il Torino ha messo gli occhi su German Pezzella fresco di vittoria in Copa America con l'Argentina. Il sudamericano con la Fiorentina ha il contratto inserito scadenza nel 2022. Sull'ex del Betis che prima di chiedere la cessione avrà un confronto da dentro o fuori con il tecnico Italiano, c'è poi il Cagliari. Ai granata serve anche un mediano, gli occhi sono su Amrabat. Lo scrive Tuttosport.

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