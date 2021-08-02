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Commisso, Firenze lo sta aspettando ma non si sa ancora quando tornerà: le due probabilità

Quando arriverà Commisso? Non solo escluse sorprese

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 agosto 2021 12:04
Commisso, Firenze lo sta aspettando ma non si sa ancora quando tornerà: le due probabilità -
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Non si sa ancora quando tornerà Rocco Commisso. Sorprese di certo non sono escluse, sembrava che potesse arrivare per la presentazione delle nuove maglie il 5 agosto. Sembra invece che il 16 sia in Calabria nel suo paese natale a Marina di Gioiosa Ionica. Lo scrive La Nazione.

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