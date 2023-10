Italiano: “Ultime vittorie ci fanno lavorare con entusiasmo. Nico insostituibile? Difficile toglierlo”

Le parole di Vincenzo Italiano ai microfoni di Sky prima del fischio d’inizio di Fiorentina-Ferencvaros.

“Per me abbiamo ancora tanti margini perchè abbiamo cambiato tanti calciatori e l’adattamento non è velocissimo per tutti e li vogliamo tutti coinvolti ed inseriti. Queste ultime vittorie ci fanno lavorare con entusiasmo e serenità: quando si ha tanti giovani bisogna avere pazienza.

Nico Gonzalez c’è sempre: è insostituibile? Lui dice di stare sempre bene quindi è difficile toglierlo. Cerchiamo di gestire il minutaggio in base allo sforzo e se continuano ad essere performanti è giusto schierarli.

Gol in più da Nico? Quest’anno è cresciuto tantissimo. Quando è tornato dalla fine del Mondiale era infortunato ed invece quest’anno a livello fisico sta benissimo ed è sempre in condizione. Poi ha una concretezza che da quando è arrivato a Firenze non ha mai avuto. Un giocatore giovane che ha fame, voglia e se mantiene questo equilibrio può diventare un giocatore importante.”

I TIFOSI UNGHERESI HANNO CREATO SCOMPIGLIO NEL CENTRO DI FIRENZE