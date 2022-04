Barone: “Grande stagione, i ragazzi credono in Italiano. Speriamo bene per il finale di stagione”

Il direttore generale Joe Barone è intervenuto ai microfoni di Sky durante il pre-partita di Salernitana–Fiorentina. Ecco le sue parole: “Abbiamo lavorato tanto, con pazienza e voglia. Siamo partiti dal giovanile per migliorare e ora si vede il frutto di un grande lavoro. Pensiamo partita dopo partita e poi alla fine del campionato tireremo le somme. Adesso pensiamo a vincere. Italiano? Ha una bellissima storia, i ragazzi credono in lui e nelle sue capacità. Il mister ha dato grande identità e speriamo bene per questo fine di campionato”.

