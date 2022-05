Barone: “Stasera è una finale: ci giochiamo tutto. Domani parleremo con Italiano”

Il direttore generale Joe Barone è intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante il pre-partita di Fiorentina–Juventus. Ecco le sue parole: “Questa partita per noi è una finale, una gara di massimo livello in cui ci giochiamo tutto. Ci giochiamo un posto in Europa. Fa parte della nostra crescita, della nostra identità che Italiano ha portato in questa squadra. Ho parlato con Rocco prima della gara e gli ho detto che noi stasera ci giochiamo tanto per il nostro salto di qualità“.

ITALIANO “Con Vincenzo ho un grande rapporto come con tutta la squadra. Abbiamo parlato in generale, della nostra Sicilia ma anche delle statistiche, dello stile di gioco della Fiorentina e dell’identità di gioco. Futuro? Ha un altro anno di contatto più un’opzione a nostro favore. Domani ci vediamo e parliamo del suo futuro che penso sarà alla Fiorentina, ma dobbiamo parlarne in due“.

CALO FIORENTINA “Del passato non ne parliamo. Abbiamo parlato della gestione della squadra, di come si è giocato in certe partite. Abbiamo avuto un calo e non abbiamo gestito bene alcune partite. E oggi ci troviamo qui a giocare una partita così importante”

PIATEK “È un giocatore della nazionale polacca e andrà a giocarsi il Mondiale. E’ una persona molto seria e tutti vorrebbero un attaccante così. Domani ci sediamo con il nostro staff e con Italiano e parliamo del mercato e di ciò che sarà. Abbiamo già un’idea su cosa fare ma domani avremo idee ancora più chiare“.

