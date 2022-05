Trecento tifosi viola al centro sportivo per caricare la Fiorentina: “Domani facciamo la storia”

Trecento tifosi per caricare la squadra alla vigilia di Fiorentina-Juventus, una partita decisiva per l’accesso all’Europa. I tifosi della Curva Fiesole, dopo un discorso motivazionale, hanno caricato la squadra con cori e incitamenti: “Non ci importa chi resta e chi andrà, chi rinnova o chi resta, domani scriviamo la storia”. Tutti i giocatori della Fiorentina sono usciti fuori dal cancello del centro sportivo ed hanno ascoltato i tifosi con molta attenzione e supporto ringraziano i tifosi presenti con cenni e applausi.

IL DISCORSO DI COMMISSO ALLA SQUADRA