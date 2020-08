Iachini: “La conferma è una grande soddisfazione. Ambizioni prossimo anno? Deciderà la società”

“Sono davvero affezionato alla Fiorentina – ha detto Beppe Iachini ai canali ufficiali viola – a Firenze e a questa maglia, la conferma è una grande soddisfazione. Ringrazio Commisso e tutti i dirigenti per la fiducia nei miei confronti. I ragazzi stanno crescendo, sono migliorati sia a livello individuale che collettivo. Siamo la miglior difesa dopo il lockdown. Andremo a Ferrara per onorare la partita al meglio, cercando di ottenere più punti possibili. Voglio concentrazione domani. Farò qualche esperimento, chi andrà in campo ci andrà con la giusta mentalità per il bene di questa squadra. Futuro? Non ne abbiamo ancora parlato, lo faremo nelle prossime settimane. Le ambizioni verranno dettate dalla società”.