La Fiorentina al 30′ del primo tempo sblocca il risultato con la rete del centrocampista Duncan su assist di Chiesa. Primo gol in maglia viola per l’ex giocatore del Livorno Duncan. Ma al 39′ pareggia subito la Spal con un tiro mancino dell’esterno d’attacco D’Alessandro. Al 45′ l’arbitro estrae il primo cartellino giallo per l’obbiettivo viola Fares ai danni del colombiano Agudelo per avergli strattonato la maglietta.

Nel secondo tempo cambi per mister Iachini. Al 56′ esce Agudelo e entra Kouamè. Al 64′ esce Vlahovic e entra Cutrone, dentro Sottil per Venuti. L’attaccante Dusan Vlahocic non prende bene la sostituzione, preferiva rimanere ancora in campo e provare a segnare almeno un gol. Al 71′ grandissimo tiro di Chiesa ma Missiroli fa il portiere e salva il risultato. Al 78′ tiro debole e centrale di Cutrone su passaggio di Pulgar. Para Thiam della Spal senza grossi problemi. Al 87′ Sottil tira sul secondo palo deviato in calcio d’angolo. Al 88′ su calcio d’angolo Kouame di testa realizza il 2-1 sul cross di Pulgar. Al 92′ rigore per la Fiorentina per un fallo di Bonifazi su Chiesa. Dal dischetto va Pulgar che realizza il 3-1 per la Fiorentina a Ferrara. La Fiorentina chiude la stagione con 49 punti in campionato. Al 94′ ingresso in campo per i difensori Dalle Mura e Terzic al posto di Duncan e Chiesa.

Primo gol con la maglia viola per Kouame. Bene l’ingresso in campo di Sottil che dimostra di esserci.