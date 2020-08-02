Pagelle Fiorentina, Duncan-Kouame primi gol in maglia viola. Buona gara di Chiesa. Vlahovic...

Le pagelle della Fiorentina. Chiesa con la fascia al braccio, l'ultima in viola? Sottil vivace.

La Fiorentina chiude la stagione con un 3-1 al Paolo Mazza di Ferrara. Al 30' sblocca la gara Duncan poi D'Alessandro trova il pareggio. All'88' la Fiorentina con Kouame trova il vantaggio. Il terzo gol viola poi porta la firma dell'infallibile dal dischetto, Erick Pulgar.

Ecco le pagelle dei giocatori viola

Terracciano 6: ordinato, incolpevole sul gol di D'Alessandro, gran tiro al volo del calciatore della Spal.

Milenkovic 7: è in forma e si vede, sempre buone gare per lui nel post lockdown.

Ceccherini 6: ordinato per tutta la gara, non corre grandi rischi.

Igor 6.5: salva praticamente un gol per la Spal al 69'. Gara ordinata.

Venuti 6.5: buona partita tra corsa e sacrificio in difesa. Mette in mezzo diversi cross più o meno precisi. Sottil 6.5: parte bene e porta subito vivacità con le sue accelerate sulla destra, mette dentro diverse buone palle.

Lirola 5: si è visto poco. Si è fatto scippare il pallone da Valoti che ha imbeccato poi D'Alessandro per il gol al volo della Spal.

Pulgar 7.5: porta ordine nel centrocampo viola. Nel secondo tempo si è visto molto di più, ha concluso anche più volte verso la porta spallina. Tiene bene il campo. Infallibile ancora dal dischetto, al 93' fa 3-1 per i viola.

Duncan 7.5: durante il primo tempo ha tirato diverse volte verso la porta, al 30' su assist di Chiesa trova il suo primo gol in maglia viola e sblocca la partita. Durante tutta la sfida porta sostanza nel centrocampo.

Agudelo 6: buona gara per il colombiano ex Genoa, tira in porta diverse volte, si fa vedere e si trova bene con i compagni di reparto, nonostante lo scarsissimo minutaggio in stagione da quando è stato acquistato. Kouame 7: inizia subito bene, si fa vedere diverse volte. All'88' trova il suo primo gol in maglia viola.

Chiesa 7.5: semina il panico tra i difensori della Spal soprattuto nella prima frazione di gioco, a volte troppo generoso, avrebbe potuto tirare in porta. Suo l'assist per il gol del vantaggio viola con Duncan. Giocate di alto livello per lui. Sarà l'ultima alla Fiorentina?

Vlahovic 4.5: riesce a giocare pochi palloni, prestazione sottotono per lui. Ha tirato diverse volte, soprattutto nel primo tempo ma non riesce ad incidere nella gara. Cutrone 6: al 78' occasionissima per lui a due passi dalla porta ma calcia contro il portiere avversario. Corre come un forsennato fino alla fine.