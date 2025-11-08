Vanoli ha fatto esonerare De Rossi nell’unico precedente tra i due: Il Venezia sconfisse per 2-1 la Spal in B

L’avventura viola di Paolo Vanoli alla Fiorentina parte da Genova contro l’ex tecnico giallorosso e campione del mondo Daniele De Rossi. I due si sono scontrati solo una volta quando in Serie B nel 2022-23 il Venezia di Vanoli sconfisse per 2-1 la Spal di De Rossi segnando di fatto il suo esonero alla sua prima esperienza da tecnico. Inoltre, De Rossi esordisce proprio con il Genoa che ai tempi della Roma lo fece cacciare il 15 settembre 2024 dopo un pareggio in Liguria.

Da allenatore giallorosso, De Rossi non ha battuto mai la Fiorentina infatti il 10 marzo 2024 finì 2-2 al Franchi con il pareggio a tempo scaduto del difensore Llorente, mentre per i viola segnarono due titolari anche dell’attuale Fiorentina come Ranieri e Mandragora con il primo pareggio romano di Aouar.