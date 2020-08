Di Biagio: “Siamo calati dopo un buon primo tempo. Meritavamo di più”

L’allenatore della Spal, Di Biagio, ha parlato in conferenza stampa della partita persa contro la Fiorentina e dell’intero campionato:

“Siamo calati dopo un buon primo tempo ed il gol nel finale è arrivato anche perché non avevamo tante scelte in panchina e quindi cambiare qualcosa diventava complicato. Abbiamo disputato per l’ennesima volta una buona partita, forse meritavamo qualcosa in più come spesso ci è accaduto e non siamo riusciti a strappare un risultato positivo. Non penso esista una spiegazione sensata per i gol presi nei minuti finali di partita, avremmo dovuto essere più concentrati: abbiamo lasciato punti pesanti come è successo contro il Cagliari e il Milan. Quelle due partite hanno un po’ tagliato le gambe con gol subiti nei minuti finali. Oggi volevamo vincere come abbiamo cercato di fare sempre nelle gare da quando sono qua”.