Per la difesa nel mirino della Fiorentina c’è Igor per il quale è stato fissato un appuntamento con la Spal: la versatilità tattica che lo vede muoversi con la stessa naturalezza sia in una linea a quattro chini un reparto a tre è quello che ha colpito di più, oltre alla capacità mostrata proprio al Franchi di spingersi in avanti in fase di possesso.