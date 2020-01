E’ fatta per il passaggio di Igor Julio dos Santos de Paulo alla Fiorentina. Il difensore della Spal passa in viola in prestito con obbligo di riscatto. Operazione da circa 8-9 milioni di euro.

Una trattativa che non esclude comunque l’arrivo di Mimmo Criscito del Genoa. Per quanto possa apparire una scelta difficile, la parola decisiva sull’operazione spetterà proprio a Criscito: il Genoa in questa sessione ha infatti già chiuso per altri tre difensori (Igor appunto, Masiello e Soumaoro, in arrivo dalla Francia), la concorrenza in rossoblù è tanta e il calciatore potrebbe valutare l’offerta dei viola.

