Risultati, vincono Napoli e Cagliari in trasferta. Simeone-gol decisivo. Amrabat convince

Sono terminati i primi due match di questa giornata di campionato. Nelle gare delle ore 19,30 entrambe si sono concluse con vittorie esterne. Al Bentegodi, il Napoli ha battuto l’Hellas 2-0. In gol il solito Milik al 38′ e Lozano al 90′. Novanta minuti in campo per il futuro sposo della Fiorentina Sofyan Amrabat, solito moto perpetuo in entrambe le fasi.

A Ferrara il Cagliari ha battuto la SPAL per 1-0 con gol al 93′ dell’ex viola Simeone, al settimo centro stagionale. I sardi in classifica vanno +4 dai viola a quota 35. La SPAL resta inabissata al penultimo posto con soli 18 punti.