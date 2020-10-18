PAGELLE FIORENTINA, CACERES FA LA FRITTATA, VLAHOVIC INESISTENTE, CASTRO SBAGLIA GOL

La Fiorentina parte forte ed aln3 minuto ottiene il doppio vantaggio dopodiché si spenge la luce. Ripresa da horror e 2-2 finale

di Marzio De Vita

DRAGOWSKY 5 non molto impegnato nel primo tempo, incolpevole sul primo goal dello Spezia, dopo la clamorosa buca di Caceres. Sulla seconda rete invece non è esente da colpe.

MIKENKOVIC 6 solita sicurezza dietro, non sbaglia un intervento. Certamente la formazione spezina non può rappresentare un grande pericolo ma Nikola gioca con la sicurezza di un veterano

PEZZELLA 6 la sblocca il capitano. Mette a segno la rete del vantaggio dopo un minuto, per il resto soffre poco seppur nel secondo tempo commetta un ingenuità che potrebbe costare molto. 28st IGOR 5 svagato e poco presente

CACERES 5 la topica sul goal della Spezia influisce sulla valutazione finale, ma Martin ultimamente sembra non essere più lo stesso.

LIROLA 6 si gioca molto dalla sua parte e lui a tratti dimostra di valere la cifra sborsata dalla Fiorentina. Serve più continuità

AMRABAT 6 certamente in crescita, molto più mobile rispetto alle ultime prestazioni, é parso anche maggiormente inserito nel contesto tattico. Anche lui cala nella ripresa

BONAVENTURA 6 gioca molti palloni, é spesso nel vivo del gioco. A tratti fa anche giocate di qualità, ma commette anche diversi errori negli scarichi.

CASTROVILLI 5,5 il ragazzo sembra essersi smarrito. Mai nel vivo del gioco e spesso ignorato dai compagni perché sbaglia movimenti e tempi d'inserimento. 32st CALLEJON 5,5 si vede poco, probabilmente ancora non in condizione.

BIRAGHI 6,5 Un goal e un assist. Spinge a tutta fascia e quando va a crossare la differenza con Dalbert é evidente.

RIBÉRY 6 non è il solito monumentale giocatore, ma quando tocca il pallone il divario tecnico con gli altri giocatori é evidente. 41 st KOUAMÉ s.v.

VLAHOVIC. 5 si impegna e combatte, ma i risultati sono ancora una volta deludenti. 28 st CUTRONE 5,5 lotta con grande grinta senza esser mai pericoloso

IACHINI 4 non ci siamo. La squadra non ha un minomo stravcio di gioco ed alle prime difficoltà é vittima della paura. Lui è lo specchio di tutto questo. O viceversa