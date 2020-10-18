Labaro Viola

PAGELLE FIORENTINA, CACERES FA LA FRITTATA, VLAHOVIC INESISTENTE, CASTRO SBAGLIA GOL

La Fiorentina parte forte ed aln3 minuto ottiene il doppio vantaggio dopodiché si spenge la luce. Ripresa da horror e 2-2 finale

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 ottobre 2020 16:56
PAGELLE FIORENTINA, CACERES FA LA FRITTATA, VLAHOVIC INESISTENTE, CASTRO SBAGLIA GOL -
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Stadio Manuzzi
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di Marzio De Vita

DRAGOWSKY 5 non molto impegnato nel primo tempo, incolpevole sul primo goal dello Spezia, dopo la clamorosa buca di Caceres. Sulla seconda rete invece non è esente da colpe.

MIKENKOVIC 6 solita sicurezza dietro, non sbaglia un intervento. Certamente la formazione spezina non può rappresentare un grande pericolo ma Nikola gioca con la sicurezza di un veterano

PEZZELLA 6 la sblocca il capitano. Mette a segno la rete del vantaggio dopo un minuto, per il resto soffre poco seppur nel secondo tempo commetta un ingenuità che potrebbe costare molto. 28st IGOR 5 svagato e poco presente

CACERES 5 la topica sul goal della Spezia influisce sulla valutazione finale, ma Martin ultimamente sembra non essere più lo stesso.

LIROLA 6 si gioca molto dalla sua parte e lui a tratti dimostra di valere la cifra sborsata dalla Fiorentina. Serve più continuità

AMRABAT 6 certamente in crescita, molto più mobile rispetto alle ultime prestazioni, é parso anche maggiormente inserito nel contesto tattico. Anche lui cala nella ripresa

BONAVENTURA 6 gioca molti palloni, é spesso nel vivo del gioco. A tratti fa anche giocate di qualità, ma commette anche diversi errori negli scarichi.

CASTROVILLI 5,5 il ragazzo sembra essersi smarrito. Mai nel vivo del gioco e spesso ignorato dai compagni perché sbaglia movimenti e tempi d'inserimento. 32st CALLEJON 5,5 si vede poco, probabilmente ancora non in condizione.

BIRAGHI 6,5 Un goal e un assist. Spinge a tutta fascia e quando va a crossare la differenza con Dalbert é evidente.

RIBÉRY 6 non è il solito monumentale giocatore, ma quando tocca il pallone il divario tecnico con gli altri giocatori é evidente. 41 st KOUAMÉ s.v.

VLAHOVIC. 5 si impegna e combatte, ma i risultati sono ancora una volta deludenti. 28 st CUTRONE 5,5 lotta con grande grinta senza esser mai pericoloso

 

IACHINI 4 non ci siamo. La squadra non ha un minomo stravcio di gioco ed alle prime difficoltà é vittima della paura. Lui è lo specchio di tutto questo. O viceversa

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