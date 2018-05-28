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FOTO: Skorupski in viola? Si porterebbe a Firenze la sua più bella parata, Matilde Rossi

Dopo alcune foto tra il divertente e l’hot in cui il portierone della Roma Lukasz Skorupski“para” il seno della sua bella, ora la rete è tornata ad impazzire (perché già era impazzita…) per Matilde Ro...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 maggio 2018 15:45
FOTO: Skorupski in viola? Si porterebbe a Firenze la sua più bella parata, Matilde Rossi -
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Dopo alcune foto tra il divertente e l’hot in cui il portierone della Roma Lukasz Skorupski“para” il seno della sua bella, ora la rete è tornata ad impazzire (perché già era impazzita…) per Matilde Rossi, la compagna di Skorupski. Un fisico mozzafiato, curve incredibili che hanno conquistato non solo il portiere della Roma Lukasz Skorupski, ma tutta la Rete. Il suo profilo Instagram, non a caso, ha superato i 300mila follower. Vedremo questa bella coppia a giro per Firenze il prossimo anno?

Ecco alcune delle sue foto del profilo Instagram:

FOTO: Skorupski in viola? Si porterebbe a Firenze la sua più bella parata, Matilde Rossi
FOTO: Skorupski in viola? Si porterebbe a Firenze la sua più bella parata, Matilde Rossi
FOTO: Skorupski in viola? Si porterebbe a Firenze la sua più bella parata, Matilde Rossi
FOTO: Skorupski in viola? Si porterebbe a Firenze la sua più bella parata, Matilde Rossi

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