FOTO: Skorupski in viola? Si porterebbe a Firenze la sua più bella parata, Matilde Rossi

Dopo alcune foto tra il divertente e l’hot in cui il portierone della Roma Lukasz Skorupski“para” il seno della sua bella, ora la rete è tornata ad impazzire (perché già era impazzita…) per Matilde Ro...

A cura di Redazione Labaroviola 28 maggio 2018 15:45

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