Il Tempo, porte girevoli a Roma: Skorupski via. Sportiello in giallorosso?
Come riportato da Il Tempo nell’edizione odierna a Roma vi sono “porte girevoli” Lobont si ritira e Skorupski con ogni probabilità se ne andrà. Ecco che nella maxi operazione con l’Atalanta che porter...
A cura di Redazione Labaroviola
03 giugno 2018 12:06
Come riportato da Il Tempo nell’edizione odierna a Roma vi sono “porte girevoli” Lobont si ritira e Skorupski con ogni probabilità se ne andrà. Ecco che nella maxi operazione con l’Atalanta che porterà il centrocampista Cristante nella capitale, potrebbe inglobare anche Sportiello che non verrà riscattato dalla Fiorentina per circa 6 milioni.