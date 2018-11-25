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Skorupski: "Fiorentina forte, oggi ci ha salvati il palo. I viola.."

Al termine della partita ha parlato il numero 1 del Bologna Skorupksi. Queste le parole del portiere polacco: "Quello fatto oggi è un punto importante

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 novembre 2018 17:23
Skorupski: "Fiorentina forte, oggi ci ha salvati il palo. I viola.." - TURIN, ITALY - AUGUST 26: Bologna FC goalkeeper Lukasz Skorupski reacts during the serie A match between Frosinone Calcio and Bologna FC at Olimpico Stadium on August 26, 2018 in Turin, Italy. (Photo by Giorgio Perottino/Getty Images)
TURIN, ITALY - AUGUST 26: Bologna FC goalkeeper Lukasz Skorupski reacts during the serie A match between Frosinone Calcio and Bologna FC at Olimpico Stadium on August 26, 2018 in Turin, Italy. (Photo by Giorgio Perottino/Getty Images)
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Al termine della partita ha parlato il numero 1 del Bologna Skorupksi. Queste le parole del portiere polacco: "Quello fatto oggi è un punto importante perchè la Fiorentina è una grande squadra. Siamo stati fortunati perchè potevano anche perdere. Oggi ho fatto alcune parate che hanno salvato la partita, è vero, ma ci ha dato una mano anche il palo. Il terzultimo posto? La Fiorentina è un’ottima squadra e non era facile oggi. Speriamo di far meglio le prossime.."

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