Skorupski: "Fiorentina forte, oggi ci ha salvati il palo. I viola.."

Al termine della partita ha parlato il numero 1 del Bologna Skorupksi. Queste le parole del portiere polacco: "Quello fatto oggi è un punto importante

Al termine della partita ha parlato il numero 1 del Bologna Skorupksi. Queste le parole del portiere polacco: "Quello fatto oggi è un punto importante perchè la Fiorentina è una grande squadra. Siamo stati fortunati perchè potevano anche perdere. Oggi ho fatto alcune parate che hanno salvato la partita, è vero, ma ci ha dato una mano anche il palo. Il terzultimo posto? La Fiorentina è un’ottima squadra e non era facile oggi. Speriamo di far meglio le prossime.."