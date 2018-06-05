Skorupski: la Fiorentina lo contende ad un altro club di Serie A
La Gazzetta dello Sport parla del valzer dei portieri in atto in Serie A. Per Lukasz Skorupski sarebbe in atto un’asta tra Fiorentina e Sampdoria che cederà Viviano allo Sporting Lisbona. Entrambi i c...
A cura di Redazione Labaroviola
05 giugno 2018 10:12
La Gazzetta dello Sport parla del valzer dei portieri in atto in Serie A. Per Lukasz Skorupski sarebbe in atto un’asta tra Fiorentina e Sampdoria che cederà Viviano allo Sporting Lisbona. Entrambi i club faticano a raggiungere i 10 milioni di euro chiesti dalla Roma, che al momento non cede per meno il promettente giocatore