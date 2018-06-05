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Skorupski: la Fiorentina lo contende ad un altro club di Serie A

La Gazzetta dello Sport parla del valzer dei portieri in atto in Serie A. Per Lukasz Skorupski sarebbe in atto un’asta tra Fiorentina e Sampdoria che cederà Viviano allo Sporting Lisbona. Entrambi i c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 giugno 2018 10:12
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La Gazzetta dello Sport parla del valzer dei portieri in atto in Serie A. Per Lukasz Skorupski sarebbe in atto un’asta tra Fiorentina e Sampdoria che cederà Viviano allo Sporting Lisbona. Entrambi i club faticano a raggiungere i 10 milioni di euro chiesti dalla Roma, che al momento non cede per meno il promettente giocatore

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