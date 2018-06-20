Casa Mercato viola, si prova a chiudere per De Paul. Pjaca si studia la formula. Sul portiere....

Corvino domani avrà un incontro con l'Udinese per definire la situazione relativa a Rodrigo De Paul. Non è da escludere l'inserimento di contro partite tecniche, mentre l'operazione sarebbe scissa da...

Corvino domani avrà un incontro con l'Udinese per definire la situazione relativa a Rodrigo De Paul. Non è da escludere l'inserimento di contro partite tecniche, mentre l'operazione sarebbe scissa da quella di Alex Meret.

Tiene banco in casa viola il valzer che riguarda il ruolo del portiere. Come detto Alex Meret è fuori dai giochi. L'accordo totale con il Napoli è ancora da trovare ma la Fiorentina viste le cifre in ballo ha deciso di ritirarsi dalla corsa al giocatore. Da togliere anche altri due nomi accostati alla porta viola: Skorupski infatti andrà al Bologna e Mirante nella stessa operazione sarà ufficialmente un nuovo giocatore della Roma.

Per Pjaca si continua a puntare su un prestito con obbligo di riscatto per dilazionare il pagamento del giocatore. Si dovrà attendere però la fine del mondiale per notizie in merito.

In difesa torna di modo il nome di Vicari della Spal.

Rebic infine piace in Inghilterra agli Spurs. Se il giocatore verrà ceduto ad una cifra alta la Fiorentina incasserà il 30% sulla cessione del giocatore come da contratto scritto.

Lorenzo Bigiotti