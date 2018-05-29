Casa Mercato viola, tradimento Badelj. Va alla Juve? Tutto su Skorupski per la porta

Badelj come sappiamo ha deciso di lasciare la Fiorentina. Tuttavia non è del tutto chiara ancora la destinazione finale del croato. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte l'ormai ex capitano viola p...

Badelj come sappiamo ha deciso di lasciare la Fiorentina. Tuttavia non è del tutto chiara ancora la destinazione finale del croato. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte l'ormai ex capitano viola potrebbe seriamente andare alla Juventus. Il Milan ha allentato la presa sul giocatore e invece la Juventus è molto interessata. Marotta vorrebbe completare il centrocampo con Can e Badelj due grandi colpi a costo zero facendo così pari con le partenze di Sturaro verso la premier e di Marchisio che potrebbe andare in Major League Soccer.

La brutta notizia Badelj ha invece bloccato il mercato della Fiorentina. La principale novità di giornata è quella che riguarda il portiere. Corvino avrebbe scelto Skorupski come prossimo portiere viola al posto di Sportiello. Si punta ad ottenere un buon prezzo con la Roma e sarà molto importante battere la concorrenza del Genoa.

Lorenzo Bigiotti