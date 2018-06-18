Skorupski: "Preferisco cambiare aria piuttosto che fare la riserva alla Roma"

Lukasz Skorupski, attuale portiere della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni circa il suo imminente futuro. Le parole dell'estremo difensore classe '91, rilasciate a Sportowy, lasciano intendere...

Lukasz Skorupski, attuale portiere della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni circa il suo imminente futuro. Le parole dell'estremo difensore classe '91, rilasciate a Sportowy, lasciano intendere che il suo futuro potrebbe essere lontano dalla capitale: "Preferisco cambiare piuttosto che fare il vice qui a Trigoria. Alla fine di giugno saprò sicuramente il mio futuro". Il polacco è seguito con attenzione da Fiorentina e Sampdoria.