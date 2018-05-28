La Nazione, per la porta si cerca Skorupski della Roma. Alte le valutazioni di Meret e Cragno

Secondo quanto riportato da La Nazione nell'edizione odierna, la Fiorentina dopo aver richiesto a Spal e Cagliari le valutazioni di Meret (20) e Cragno (10) si starebbe puntando a Skorupski della Roma...

A cura di Redazione Labaroviola 28 maggio 2018 08:58

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