La Nazione, per la porta si cerca Skorupski della Roma. Alte le valutazioni di Meret e Cragno
Secondo quanto riportato da La Nazione nell'edizione odierna, la Fiorentina dopo aver richiesto a Spal e Cagliari le valutazioni di Meret (20) e Cragno (10) si starebbe puntando a Skorupski della Roma...
A cura di Redazione Labaroviola
28 maggio 2018 08:58
Secondo quanto riportato da La Nazione nell'edizione odierna, la Fiorentina dopo aver richiesto a Spal e Cagliari le valutazioni di Meret (20) e Cragno (10) si starebbe puntando a Skorupski della Roma, classe '91, ex Empoli. Il portiere polacco lascerà la capitale in prestito e Firenze potrebbe essere la piazza giusta ed è in attesa di scoprire se farà l'Europa League o meno.