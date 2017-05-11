Mercato: c'è interesse per Skorupski, ma il Napoli è avanti

Stando a quanto riportato da gianlucadimarzio.com, la Fiorentina sarebbe pronta ad iscriversi alla corsa per Lukasz Skorupski, estremo difensore polacco attualmente all'Empoli ma di proprietà della Ro...

Stando a quanto riportato da gianlucadimarzio.com, la Fiorentina sarebbe pronta ad iscriversi alla corsa per Lukasz Skorupski, estremo difensore polacco attualmente all'Empoli ma di proprietà della Roma. Il Napoli sembra essere la società più avanti riguardo i contatti: infatti, sembrerebbe che il ds partenopeo Cristiano Giuntoli, abbia già avuto un colloquio con l'agente del giocatore Bartolomej Bolek. I viola per il momento rimangono alla finestra in attesa di sviluppi...