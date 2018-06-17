Gazzetta: Skorupski alla Fiorentina dipende...dal Real Madrid! Viola vigile sul portiere, dopo il mondiale...

Il possibile futuro in viola di Skorupski dipende...dal Real Madrid! Sì perché, come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, se il blancos decideranno l'affondo per Alisson, a quel punto l'attuale riser...

Il possibile futuro in viola di Skorupski dipende...dal Real Madrid! Sì perché, come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, se il blancos decideranno l'affondo per Alisson, a quel punto l'attuale riserva della Roma potrebbe avere la chance di ottenere i galloni da titolare proprio in giallorosso. Se così non fosse, Skorupski farebbe sicuramente le valigie, perché intenzionato a giocare da protagonista: la situazione, però, dovrebbe sbloccarsi soltanto dopo il mondiale.