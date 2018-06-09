Labaro Viola

Gazzetta, nonostante l'alta richiesta Meret è ancora corteggiato dai viola. L'Udinese...

Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, la Fiorentina non avrebbe mollato l'idea di affidare la porta a Meret nonostante l'esosa richiesta dell'Udinese, proprietaria del cartellino di 20...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 giugno 2018 09:07
Gazzetta, nonostante l'alta richiesta Meret è ancora corteggiato dai viola. L'Udinese... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Meret
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Meret
Calciomercato
Gazzetta Dello Sport
Skorupski
Meret
Letica
Condividi

Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, la Fiorentina non avrebbe mollato l'idea di affidare la porta a Meret nonostante l'esosa richiesta dell'Udinese, proprietaria del cartellino di 20 milioni. La trattativa di fatto è ancora in piedi. Le alternative per Corvino non mancano come il croato dell'Hajduk Letica. Per Skorupski della Roma invece, è tutto fermo in stand-by in attesa di novità. Chi sarà il nuovo portiere della Fiorentina?

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok