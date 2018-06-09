Gazzetta, nonostante l'alta richiesta Meret è ancora corteggiato dai viola. L'Udinese...

Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, la Fiorentina non avrebbe mollato l'idea di affidare la porta a Meret nonostante l'esosa richiesta dell'Udinese, proprietaria del cartellino di 20...

Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, la Fiorentina non avrebbe mollato l'idea di affidare la porta a Meret nonostante l'esosa richiesta dell'Udinese, proprietaria del cartellino di 20 milioni. La trattativa di fatto è ancora in piedi. Le alternative per Corvino non mancano come il croato dell'Hajduk Letica. Per Skorupski della Roma invece, è tutto fermo in stand-by in attesa di novità. Chi sarà il nuovo portiere della Fiorentina?